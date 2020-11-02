Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина

02.11.2020, 17:43, Разное

Армения – маленькая страна, окруженная недружественными государствами, подчеркнул эксперт. Николу Пашиняну следовало каждое утро изучать карту региона, а потом забрасывать Кремль заверениями в своей лояльности, ведь спасти Ереван может только Москва, отметил публицист.

Политолог напомнил, что после прихода к власти нынешний премьер Армении начал уголовное преследование экс-президента Роберта Кочаряна – друга Владимира Путина. Просьбы из Москвы оставить политика в покое в Ереване не услышали, отметил эксперт.

По его мнению, Пашинян нанес оскорбление Путину, когда нарушил дипломатический протокол и не приехал встречать российского лидера в аэропорту Еревана в октябре 2019 года. Такой жест не мог остаться безнаказанным – теперь Москва отказывается вмешиваться в войну в Карабахе, пояснил Мардан.

Да и к войне Армения готовилась из рук вон плохо, считает публицист. Пашинян отправил в отставку многих толковых военачальников, не позаботился об укреплении обороны и должной подготовке армии, констатировал Мардан.

Война в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Спустя месяц азербайджанская армия заняла южные районы региона и подошла к стратегическим важному городу Шуша. Он расположен в 10 километрах от столицы Карабаха Степанакерта.

В Кремле допускают ввод миротворцев в регион. Но для этого необходимо согласие и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.