 

Песков дал оптимистичный прогноз о курсе рубля: Все меньше влияет

02.11.2020, 17:43, Разное

Официальный представитель Кремля пояснил слова Владимира Путина о том, что не стоит обращать особого внимания на колебания курса рубля. Песков напомнил, что у большинства населения России нет реальной зависимости от иностранной валюты.

Он отметил, что подавляющее число наших сограждан получает доход именно в рублях. По его словам, по мере того как мы сокращаем нашу зависимость от импорта, эта волатильность “все меньше влияет на динамику изменения цен”.

Пресс-секретарь российского лидера согласился, что сейчас любая мировая валюта находится под давлением. Влияет на курс рубля целый комплекс факторов. Это состояние мировой экономики, потребление ресурсов, изменения цен на нефть и нефтепродукты, передает Пятый канал.

Дмитрий Песков заверил, что в целом нашей стране удается поддерживать макростабильность. Негативные же стороны падения курса рубля, по его словам, минимизируется усилиями наших регуляторов, сообщает телеканал “360”.

Как писали “Дни.ру”, в ходе торгов на Московской бирже 2 ноября курс евро поднялся до 93,98 рубля. Одновременно с этим дорожает и доллар. За единицу американской валюты дают уже 80,81 рубля. При этом курс рубля может быть скорректирован как в сторону падения, так и в сторону укрепления.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: Зеленский с Лукашенко троллят Кремль?

19.09 / Еврокомиссия разрешила Польше и Дании производить свободный отбор газа из «Северного потока-2»

23.10 / Мнение: Военкомат заманил призывников школьницей

10.09 / 5 самых интересных фильмов “Кинотавра”: картины с Аней Чиповской, Светланой Ходченковой, Викторией Исаковой и не только

20.10 / Мнение: Зачем кибердиверсанты из ГРУ атаковали компьютеры Олимпиады?

30.06 / Звезда сериала “Воронины” Дужников сделал трогательное фото с семьей: Всегда грустно уезжать

23.09 / Лера Кудрявцева перевезла частично парализованную мать в Москву

16.10 / Скандалы: «Россия никогда не спивалась»

07.09 / Мнение: О первых реакциях Навального

17.07 / Новые санкции США ударили по «шеф-повару Путина» за угрозу суданской демократии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска