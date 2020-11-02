Анна Семенович планирует сделать свою грудь товарным знаком

02.11.2020, 17:17, Разное

Популярная российская исполнительница Анна Семенович задумывается над тем, чтобы юридически оформить товарный знак на свою пышную грудь. Такая мысль к экс-солистке группы «Блестящие» пришла после того, как с ней вышел на связь неизвестный кондитер. Такими сведениями поделился пиар-директор знаменитости.

Производитель сладостей написал исполнительнице о том, что оформил товарный знак на изображение большого бюста знаменитости. Его кондитер намерен использовать для изготовления изделий, получивших название «Прелесть Анны». От соответствующих планов он может отказаться, если Семенович перечислит ему 1,5 миллиона рублей.

Артистка никогда не могла даже подумать, что с ней произойдет подобная ситуация. Знаменитость считает, что производитель сладостей блефует, она намерена дополнительно проконсультироваться с юристами, чтобы найти решение возникшей проблемы.

Раньше Семенович даже смеялась над зарубежными звездами, когда, например, Дженифер Лопес страховала свои ягодицы. Теперь она прекрасно понимает артистку.