Выборы мэра Кропивницкого выиграл действующий городской голова Райкович

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02.11.2020, 17:15, Новости дня

Выборы мэра Кропивницкого выиграл действующий городской голова Андрей Райкович. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба местного горсовета.

Объявившая результаты голосования территориальная избирательная комиссия признала Райковича избранным городским головой Кропивницкого.

Его поддержали 27 839 жителей областного центра. По данным ТИК, это 53,53% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Результаты других кандидатов в комиссии не уточнили.

Райкович баллотировался на пост мэра от партии “Пропозиція”.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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