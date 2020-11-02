В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9,8 тыс. человек

02.11.2020, 17:15, Новости дня

В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировали 9888 случаев заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По информаци ведомства, в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 55,5% – показатель заболеваемости составляет 333,2.

“Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели – 3864 (снижение на 22%), взрослых – 6024 (рост на 3%)”, – говорится в сообщении.

По информации КГГА, в структуре заболеваемости дети составляют 39,1%, а на предыдущей неделе – 45,9%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% – зарегистрировано 1734 случая.

За прошедшую неделю в больницы доставили 29 человек, из них 15 – дети, добавили в ведомстве.

В августе Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, отметили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации в состав вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа:

вирус, подобный A / Guangdong-Maonan / SWL1536 / 2019 (H1N1) pdm09;

вирус, подобный A / Hong Kong / 2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria);

вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata).