 

Ургант извинился за шутку об убитом из-за ссоры в школьном чате волгоградце

02.11.2020, 17:08, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант позвонил сестре убитого из-за ссоры в школьном чате волгоградца и извинился за неудачную шутку в эфире программы «Вечерний Ургант», отметив, что не был полностью осведомлен о ситуации.

«Ему было только известно, что из-за родительского чата люди из онлайна перешли в оффлайн. И поэтому он подумал, что ситуация очень простая и поэтому можно над ней шутить», – сказала сестра убитого, уточнив, что Ургант попросил прощения, передает газета «Блокнот».

Шутка об инциденте прозвучала в эфире федерального канала вечером 30 октября. «Жителя Волгограда избили после конфликта в родительском чате», – сообщил Ургант под музыку. «Это здорово, что постепенно люди начали выходить из онлайна в офлайн», – добавил он.

В одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. нападавшего Арсена Мелконяна задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины, которая в процессе ссоры спросила: «Ты что, бессмертный? Такое мне писать», после чего отец поинтересовался, угроза ли это. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины, где он говорит потерпевшему, что найдет его, где бы он ни был, и порекомендовал заранее взять больничный.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправы.



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