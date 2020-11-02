Меркель предупредила немцев о «тяжелых месяцах» из-за COVID-19

02.11.2020, 17:08, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в Германии зимой будет серьезнее, чем весной, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Нам предстоят тяжелые месяцы, потому что при низких температурах этот вирус будет реагировать еще агрессивнее», – сказала Меркель, на пресс-конференции, которая посвящена вступившим в силу в Германии новым ограничительным мерам, передает «Интерфакс».

Она отметила, что ситуация с COVID-19 в Германии вызывает обеспокоенность властей.

«Германия все ближе и ближе подходит к границам возможностей системы здравоохранения, мы не хотим это допустить», – сообщила канцлер ФРГ.

По ее словам, ограничительные меры вводятся в Германии для того, чтобы прервать экспоненциальный рост новых случаев COVID-19, избежать истощения ресурсов здравоохранения, и чтобы в декабре немцы «могли жить без ограничений».

«Эффективность принятых мер зависит не от самих правил, а от того, как их будут соблюдать», – подчеркнула Меркель, призвав граждан придерживаться нового режима.

Ранее сообщалось, что легендарная берлинская пивная Stаndige Vertretung (StаV) внесла канцлера Германии и ряд других политиков страны в «черный список» из-за введения локдауна со 2 ноября.

«Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса введен в Германии со 2 ноября до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки. Школы и детские сады в стране продолжат работу при условии соблюдения «улучшенных гигиенических требований». В значительной степени будут ограничены развлекательные мероприятия, на месяц будут закрыты театры, опера, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Гастрономические предприятия, бары, клубы, дискотеки будут закрыты, за исключением торговли едой на вынос и работы столовых при предприятиях. Встречи вне дома в течение ноября будут возможны только между членами не более двух домохозяйств, максимум десять человек. Ограничения не коснутся богослужений, магазинов, парикмахерских.

Германия – не единственная страна, вводящая жесткие меры. Правительство Великобритании также вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом. Ранее жесткий карантин ввела Бельгия.