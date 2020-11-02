Предсказан срок пика вспышки коронавируса в России

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02.11.2020, 17:08, Новости дня

Пик пандемии коронавируса в РФ наступит в декабре, считает руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

«Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но в двадцатые числа февраля заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас. То есть это затухание эпидемии. При условии, конечно, что не наложатся сезонные заболевания типа гриппа и ОРВИ. Но даже по самым плохим прогнозам в середине декабря 2020 года количество активных больных начнет снижаться», – передает слова Боровкова РИА «Новости».

По его словам, летний пик заболеваемости в стране пришелся на 15 июня, когда было инфицировано 245 тыс. 580 активных больных. Затем пошло снижение заболеваемости, и к 29 августа число аквтивных больных составляло 163 тыс. 938 человек, то есть около 67% от максимального числа инфицированных. При этом Боровков отметил, что в Москве ситуация была иная: первый пик пришелся на 19 мая, когда активно болело 116 тыс. 460 человек, а 24 сентября было 32 637 активных больных. Сейчас же, по данным эксперта, в столице болеют 109 тыс. 300 инфицированных – 93,9% от майского пика.

Ранее российский Центр мониторинга биологических рисков подсчитал, что полностью пандемия коронавируса в РФ закончится в декабре 2021 года.

За минувшие сутки в стране выявили 18 тыс. 257 случаев коронавируса, всего в РФ зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания.



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