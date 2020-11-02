Мегаптека.ру спрогнозировала повышение спроса на противопростудные препараты в ноябре

02.11.2020, 16:53, Разное

В начале сентября рост продаж категории противопростудных препаратов по отношению к августу составил 32%. Об этом свидетельствуют данные о количестве заказов через сервис Мегаптека.ру.

В ТОП-20 вошли как препараты прямого противовирусного действия (Ремантадин, Тамифлю), так и средства для повышения иммунитета (Эргоферон, Анаферон, Кагоцел).

Первое место по сумме продаж и количеству упаковок в начале сентября 2020 г. занял Гриппферон. Прирост по количеству упаковок относительно прошлого месяца составил 87%.

В тройку лидеров также вошли препараты местного антисептического действия Лизобакт и Мирамистин.

Увеличение спроса не прошло и мимо антиконгестантов. Для устранения заложенности носа россияне чаще отдавали предпочтение таким препаратам, как Снуп, Нафтизин, Ринонорм-Тева.

Повышение спроса на противопростудные средства в начале месяца продиктовано подъемом заболеваемости гриппом, а также угрозой коронавируса. С августа по сентябрь количество зараженных увеличивалось. Однако эксперты предупреждают, что эффективность противовирусных препаратов против коронавирусной инфекции не доказана.

Наверняка немаловажную роль в повышении спроса сыграла и реклама. Согласно рейтингу Sostav «ТОП-30 крупнейших рекламодателей РФ 2020», компания-производитель ОТИСИФАРМ занимает 13 позицию. В то же время их препарат Арбидол занимает 6 место в топе Мегаптека.ру по количеству проданных упаковок в первую половину сентября и 2 место по сумме продаж — 53 958,00.

Больше всего заказов на Мегаптека.ру было сделано в Пермском крае, Удмуртии, Тюменской области и Ханты-Мансийском АО.

В прошлом году спрос на противопростудные препараты в сервисе Мегаптека.ру продолжал расти с августа по ноябрь. Схожая динамика отмечается и в этом году — в сравнении со второй половиной августа в сентябре спрос увеличился на 32%, а относительно сентября прошлого года увеличение произошло на 33%. Вследствие этого можно ожидать кратное увеличение спроса на противопростудные препараты в ноябре 2020 года.