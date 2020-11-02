“Пожелаю только счастья”: Агата Муцениеце прокомментировала свадьбу Прилучного и Карпович

02.11.2020, 16:53, Разное

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала слухи о свадьбе своего бывшего мужа Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. По ее словам, молодоженам желает только счастья.

Пользователи то и дело обвиняют Агату Муцениеце в том, что она пиарится на теме развода. Актриса решила высказаться о заголовках, которые в последнее время пестрят в прессе. Журналисты пишут, что Прилучный бросил Мирославу Карпович, чтобы вернуться к экс-жене. Сама же Муцениеце заявила, что не собирается возобновлять отношения со звездой «Мажора». «Я молодоженам только счастья пожелаю, если что», — написала она.

О романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович стало известно минувшим летом. Влюбленных заметили в одном из крымских аквапарков. Сами же актеры никак не подтвердили информацию об отношениях. После появления сведений о разрыве знаменитостей, их снова застали вместе.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе в феврале нынешнего года. Официально документы они получили только в июне. В браке актеров родились двое детей – сын Тимофей и дочь Мия.