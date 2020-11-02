Священнику в Липецке вынесли порицание из-за скандала на похоронах

02.11.2020, 16:48, Новости дня

Священнику, которого заметили пьяным во время отпевания на похоронах, вынесли порицание, рассказал руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий.

«После выяснения всех обстоятельств отец Андрей признал свою вину, раскаялся, попросил прощения. Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться. Ему вынесли порицание», – передает слова церковнослужителя РИА «Новости».

Отец Сергий пояснил, что конфликт у священника произошел с представителями похоронного бюро.

Напомним, инцидент случился в Липецкой области во время похорон преподавательницы. Сообщалось, что родственники умершей упрекнули церковнослужителя в пьянстве. На этом фоне разгорелся конфликт, в ходе которого стороны обменялись оскорблениями. Отмечается, что видеоролик с инцидентом попал в соцсети и имел общественный резонанс.