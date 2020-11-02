 

Евро впервые с декабря 2014 поднялся выше 93,7 рублей

02.11.2020, 16:40, Разное

Доллар преодолел отметку в 80 рублей впервые с марта 2020.

Биржевой курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей впервые с 30 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 10:03.

Скрин с сайта Московской биржи

В последний раз доллар стоил дороже 80 рублей 30 марта 2020 года — тогда его курс поднимался выше 80,38 рублей.

Евро, по данным биржи, обновил максимум с декабря 2014 и поднялся выше 93,7 рубля. В последний раз эта валюта стоила дороже 16 декабря 2014 года, тогда ее курс на поднимался выше 100 рублей.

Скрин с сайта Московской биржи

Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения цен на нефть — стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:31 по московскому времени составила 36,55 долларов за баррель, что на 1,39 доллара (или 3,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Нефть марки WTI торгуется на уровне 34,34 доллара за баррель (–4,051%).

По данным аналитиков ITI Capital, на фондовые рынки и цены на нефть влияют в том числе новости, касающиеся ограничительных мер из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом в странах Европы. Также на рынки влияют приближающиеся выборы президента США, которые пройдут уже 3 ноября.

В Кремле ранее заявляли, что не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления.

Источник: Новая газета



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