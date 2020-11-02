Пандемия увеличила склонность к беспечному подходу в сексе — исследование

02.11.2020, 16:30, Разное



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В исследовании, проведенном в двух крупнейших медицинских центрах по диагностике и лечению ИППП в Милане, оценивались данные по количеству выявленных случаев с 15 марта по 14 апреля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Именно в этот период в Италии длился режим жесткой самоизоляции, когда люди могли покидать свои дома только для получения медицинской помощи, покупки продуктов и лекарств и выгула домашних животных.

Результаты, которые были были озвучены в ходе онлайн-конгресса Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV Virtual), очень удивили специалистов. Во время локдауна количество посещений у врачей-венерологов сократилось больше чем на треть (37%), но при этом специалисты значительно чаще выявляли острые бактериальные инфекции, такие как гонорея, вторичный рецидивный сифилис и генитальная микоплазма.

«Предполагалось, что самоизоляция уменьшит возможность для сексуальных контактов и количество случаев ИППП снизится. Однако меня удивило, сколько пациентов заразились острыми бактериальными инфекциями в такой короткий период», – заявил доктор Марко Кузини (Marco Cusini) из больницы Policlinico di Milano. Врач напомнил, что беспорядочные половые связи также повышают риск заражения COVID-19.

Авторы исследования считают, что в условиях пандемии, когда сокращается объем плановой медицинской помощи, оставлять возможность для доступного скрининга и лечения ИППП. Если острые инфекции вовремя не диагностировать и не лечить, это может привести к серьезному росту сопутствующих осложнений — например, бесплодия или передачи инфекции от матери ребенку.

Еще в мае американские эпидемиологи предупреждали о том, что на выходе из пандемии общество может столкнуться со вспышками других заболеваний, и в первую очередь — инфекций, передающихся половым путем. Из-за несвоевременной диагностики в перспективе может случиться настоящий всплеск ИППП, считает эпидемиолог из Университета Висконсина-Милуоки (University of Wisconsin–Milwaukee) Аманда Симанек (Amanda Simanek).

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире выявляется 376 миллионов новых случаев заражения одной из четырех ИППП — хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом. Большинство этих инфекций протекают бессимптомно или только с незначительными симптомами, в результате чего нередко остаются невыявленными. Сифилис и вирус простого герпеса второго типа значительно повышают риск приобретения ВИЧ-инфекции.