 

Путин поприветствовал финалистов конкурса “Большая перемена”

02.11.2020, 16:23, Разное

Для лидерства в XXI веке нужно создавать возможности для раскрытия талантов, которые есть в каждом человеке, отметил глава государства. “Большая перемена” предоставляет такой уникальный шанс, обратился президент к финалистам конкурса.

Глава государства напомнил, что соревнования проходят по нескольким дисциплинам: исскуство, журналистика, наука и технологии, экология, история, туризм, волонтерство. Конкурс уже открыл новые звезды: они заявили о себе, добились успеха и стали примером для сверстников, подчеркнул Владимир Путин.

“Все в ваших, молодых руках и все зависит только от вашей воли и настойчивости. И мы обязательно поддержим вас во всех добрых начинаниях и планах”, – сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что конкурс станет ежегодным. А те, кто не победил в этом году, смогут попробовать свои силы в следующем.

Финал “Большой перемены” стартовал 1 ноября в международном детском центре “Артек”. Конкурс проходит в рамках президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Участвуют 1200 школьников из всех регионов страны. До 4 ноября будут походить мотивационные лекции и встречи. Ребята смогут пообщаться с руководителями крупных компаний и университетов.

Победители конкурса из числа старшеклассников получат миллион рублей и смогут поступить лучшие вузы. Ученики средних классов могут выиграть 200 тысяч рублей.



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