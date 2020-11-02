Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет мамой в четвертый раз

02.11.2020, 16:20, Разное

Экс-супруга солиста “Иванушки International” Андрея Григорьева-Апполонова, 35-летняя Марина Банкова, которая теперь состоит в браке с 29-летним баскетболистом Андреем Зубковым, беременна в четвертый раз. Радостную новость она сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав семейную фотосессию.

Марина и Андрей ЗубковыFamily ❤ Как же я скучала по этому смайлику! Иван, тебя не хватает, но ты всегда с нами! Люблю до Луны и обратно!- написала Марина, под Иваном подразумевая своего старшего сына, который не смог участвовать в общей фотосессии. Новость о пополнении в семье сообщил фолловерам и Зубков:

Наша семья ❤ Скоро она будет ещё больше. Не хватает Ивана, но ты всегда с нами. Люблю вас ❤

Марина Зубкова с супругом Андреем Зубковым и детьмиНапомним, с Андреем Григорьевым-Апполоновым Марина была вместе 16 лет. Поначалу они долго жили в гражданском браке, а поженились лишь после рождения второго ребенка – в 2008 году. Старшему сыну Ивану 16 лет, младшему Артемию – 12.

Друзья! Мы с Машей (так Андрей зовет жену. – Ред.) решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем Я. Разводиться мы, конечно, не будем. Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет!!! И не волнуйтесь, плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья – моя жизнь!- написал Андрей весной прошлого года, дополнив пост хэштегами “всем мир”, “мы мудрые”, “любовь не ржавеет”, “паники нет”, “шоубиз кошмар”. В августе Андрей и Марина подали на развод. Еще до официального расторжения брака в СМИ ходили слухи о новом романе Марины, да и в Instagram время от времени мелькали ее снимки с баскетболистом сборной России и клуба “Зенит” Андреем Зубковым. Внести ясность в ситуацию Марина решила, обнародовав первую фотографию с новым бойфрендом. “С чего все началось? Разве ты не знаешь, с чего обычно начинается сильное чувство? С пустяка”, – подписала она снимок. Вскоре на пальце экс-супруги Рыжего засияло обручальное кольцо, а в январе этого года она сообщила своим подписчикам еще одну новость: вместе с Андреем Зубковым они ждут появления на свет первого общего ребенка. 12 января Марина родила сына, которого назвали Александр.

Марина Зубкова с супругом Андреем Зубковым и сыном Александром Андрей Зубков с сыном Александром