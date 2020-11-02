Суд поверил словам Эмбер Херд: Джонни Депп проиграл дело о клевете

02.11.2020, 16:20, Разное

Некоторое время назад стало известно, что Джонни Депп проиграл в суде свое нашумевшее дело о клевете, поданное против экс-жены Эмбер Херд и издания The Sun. Судья Высокого суда Лондона отказался удовлетворять иск звезды “Пиратов Карибского моря”, отметив, что все, написанное в статье газеты, соответствует действительности. А написано там было о том, что Джонни Депп 14 раз подвергал физическому и психологическому насилию Эмбер Херд. Статья 2018 года называлась “Исчезнувший горшок: Как Дж. Роулинг могла быть “невероятно счастлива”, если утвердила на роль в “Фантастических тварях” насильника жены – Джонни Деппа?” и содержала высказывания самой Эмбер.

Истец не добился успеха. Несмотря на то что он доказал необходимые основания для иска о клевете, ответчики показали, что то, что они опубликовали в той статье, было на самом деле. Я пришел к этим выводам, подробно изучив 14 инцидентов, на которые опираются ответчики, а также общие соображения, которые представил истец, – заявил судья.

Высокий суд Лондона

Отметим, что Джонни Депп инициировал против британского издательского дома News Group Newspapers, который выпускает The Sun, и ответственного редактора Дэна Вуттона судебное разбирательство еще летом. Наибольшее возмущение у Деппа вызывали заявленные в этих статьях сведения, что он является абьюзером, применявшим насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Последняя же проходила по этому делу свидетелем. Также в суде были зачитаны показания Вайноны Райдер и Ванессы Паради, поручившихся за Джонни Деппа, а сам он обвинил Эмбер в меркантильности, бесчувственности и жестокости.

Узнав сегодня о своей победе, обвиняемая сторона – команда адвокатов Эмбер Херд – заявила, что они “не удивлены результатом”:

Для тех из нас, кто присутствовал на судебном заседании Высокого суда Лондона, это решение и приговор не являются неожиданностью. Очень скоро в США мы представим еще более обширные доказательства. Мы стремимся добиться справедливости для Эмбер Херд в Суде США и защитить право г-жи Херд на свободу слова.

Эмбер Херд Джонни Депп

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд.