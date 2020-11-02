Путин назвал приоритеты развития космонавтики

02.11.2020, 16:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал среди приоритетов развития космонавтики совершенствование собственной космической инфраструктуры и создание перспективной линейки ракетных комплексов.

«Нужно исходить из приоритетов. Это совершенствование собственной космической инфраструктуры, наращивание и качественное улучшение группировки космических аппаратов, ритмичное продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов, в целом увеличение доли инновационной космической техники, продукции и услуг», – сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что исполнение программ в космической сфере требует весомых денежных вложений, однако эти потребности нужно «соотносить с реальными возможностями федерального бюджета», в том числе с учетом затрат, понесенных в период пандемии.

Путин также заявил, что объемы финансирования космических программ должны быть соотнесены с реальными возможностями бюджета, подчеркнув, что средства нужно направить на реализацию наиболее актуальных проектов, способных дать максимальную положительную отдачу.

Кроме того, президент подчеркну, что для достижения целей, стоящих перед российской ракетно-космической отраслью, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства.

Глава государства призвал привлекать внебюджетные и заемные средства там, где это возможно. «Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно себя с кредитами вести», – отметил он.

При этом, по мнению Путина, «нужно искать эти возможности, нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых, коммерчески привлекательных продуктов и услуг».

В апреле президент заявил, что лидерство РФ по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить.