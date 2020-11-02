Фигура китов спасла состав метро от падения в воду в Роттердаме

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02.11.2020, 16:08, Новости дня

В Роттердаме поезд метро едва не упал в воду после того, как пробил стену на конечной станции De Akkers.

От падения состав спасла скульптура «Хвосты китов», установленная в городском канале, информирует Dutch News.

В момент происшествия в поезде находился только машинист – он смог выбраться из вагона самостоятельно. После мужчина был отправлен в больницу. В результате инцидента состав повис над каналом на высоте 10 метров. Сейчас местный совет безопасности решает, как можно спустить поезд безопасным способом.

Уточняется, что скульптура «Хвосты китов» изготовлена из полиэстера архитектором Маартеном Струйсом. Она была установлена в 2002 году.

Rotterdam metro train went tonight through a stop block and ended up over an artwork, creating an even more interesting artwork pic.twitter.com/AOWR5mRFE9

— Lior Steinberg (@LiorSteinberg) November 2, 2020

В июне поезд московского метро врезался в стену депо «Планерная», пробив ее.



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