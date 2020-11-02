 

РФ прижмёт IT-гигантов США, взяв пример с КНР

02.11.2020, 16:05, Разное

Американский консорциум IT-гигантов FAGMA (Facebook, Apple, Google, Microsoft, Amazon) давно ведёт открытую информационную войну против РФ, используя в качестве главного оружия фейки, пропаганду и дезинформацию.

Эффективный план борьбы с такой агрессией Запада своим подписчикам предложил руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, расписав по пунктам, какие меры наиболее необходимы для защиты от инсинуаций с фейками в Сети. Перво-наперво, по словам эксперта, нужно развивать у населения медиаграмотность и способность к критическому мышлению и анализу получаемой информации. Также нужно вести активную работу по опровержению фейков и разработать программы для их оперативного распознавания и выявления источников. Немаловажное значение в этой борьбе имеет и программа по деанонимизации социальных сетей, а также повышение юридической ответственности за распространение дезинформации.

План Малькевича действительно может помочь в борьбе с фейками. Но проблема противостояния с FAGMA имеет более глобальный характер, и методы борьбы с IT-влиянием США должны быть соответствующими.

В этом плане РФ поможет положительный пример Китая. Пекин долгое время пытался приструнить Google и облагал зарвавшуюся корпорацию огромными штрафами. Американцы посчитали, что могут насаждать свои правила шантажом и пригрозили уйти с китайского рынка, веря, что КНР никуда не денется. Однако Пекин сделал ход конём и вложил немалые ресурсы в быстрое развитие своего IT-сектора, создав за короткое время гигантов, не уступающих западным корпорациям. Ребята из Google увидели, что Китай без них прекрасно справляется, и вернулись, поджав хвосты, готовые строго соблюдать любые правила.

То же самое должна сделать и Россия. Тем более, что уже сейчас у нас есть огромный потенциал для развития собственного IT-сектора. Нужно создать с нуля свою суверенную цифровую инфраструктуру – приложения, поисковики, соцсети, видеохостинги и многое-многое другое. И тогда можно в любой момент вышвырнуть не в меру воинственный консорциум из российского сегмента. И это не просто возможные планы на будущее. Инсинуации FAGMA, защищающего интересы американской верхушки и открыто выступающего против РФ – это вопрос национальной безопасности. Поэтому должен решаться чуть ли не в первую очередь. 



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