Эксперты Роспотребнадзора сообщили о вреде орехов при частом употреблении

02.11.2020, 16:03, Разное

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о некоторых особенностях употребления ряда популярных продуктов питания. Так, грецкие орехи при их частом включении в меню могут нанести вред организму.

Эксперты ведомства заверяют, что их можно есть максимум несколько раз в неделю небольшими порциями. При этом следует исключить совместный прием орехов с зерновыми, поскольку подобная комбинация может нарушить баланс аминокислот в человеческом организме. Как известно, производители часто добавляют ядра именно в выпечку или мюсли, которые из-за этого сложно назвать здоровой пищей.

Кроме того, в орехах не всегда качественные микробиологические показатели, в них могут обнаружиться бактерии сальмонеллы, кишечной палочки, а также плесень. Подобные микроорганизмы выделяют токсины, которые могут быть даже летально опасными.

Лучшими же продуктами для сочетания с орехами являются молочные и кисломолочные блюда. Они, как пишет «Политэксперт», лучше всего сочетаются друг с другом и позволяют пище лучше перевариваться и усваивать организму все полезные вещества.