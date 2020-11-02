Певица Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу

02.11.2020, 16:03, Разное

Популярна певица Ани Лорак подогрела слухи о своей скорой свадьбе. В ее профиле в социальной сети Instagram появилось фото, где на безымянном пальце присутствует помолвочное кольцо.

Ани Лорак не любит делиться подробностями своей личной жизни. Зимой прошлого года после 14 лет брака артистка развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. До последнего знаменитость пыталась сохранить семью, но этого сделать не удалось.

После развода у Ани Лорак завязался роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Пара публиковала совместные фото, но со временем перестала это делать. Многие пришли к выводу, что знаменитости расстались. Однако поклонники после публикации нового снимка Ани Лорак снова начали говорить о ее скорой свадьбе.

На снимке артистка запечатлена в повседневном образе. Она надела светлые джинсы, коричневые ботинки, серую толстовку с цветочным принтом и ярко-желтую жилетку. Подписчики отметили, что поп-дива буквально светится от счастья. На правой руке знаменитости фолловеры заметили помолвочное кольцо, которое блестело. Внимательные поклонники заявили, что раньше знаменитость не носила подобное украшение. Сама же Ани Лорак никак не прокомментировала догадки пользователей.