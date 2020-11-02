 

Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну

02.11.2020, 15:43, Разное

На прошлой неделе президент Белоруссии призвал вооружить дружины для обеспечения безопасности в стране. Александр Лукашенко также предложил привлекать в отряды бывших военнослужащих. “Они могут нам здорово помочь”, – подчеркнул глава государства.

Инициативу президента прокомментировал глава Центра политического анализа Павел Усов. По его словам, оружие будут выдавать идеологически проверенным военным с промытыми мозгами о западных диверсантах. Эксперт предположил, что среди них найдутся люди, готовые стрелять в своих соотечественников.

Своим неадекватным поведением Александр Лукашенко может спровоцировать в стране гражданскую войну, заявил Усов в беседе с корреспондентом портала UDF.by. Президент активно пытается расколоть общество на две группы. В будущем это может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, акции протеста не утихают в республике с начала августа. Демонстранты обвиняют власти в подделке результатов президентских выборов. Они требуют провести повторное голосование, освободить всех политзаключенных и привлечь к ответственности людей, причастных к насилию на митингах.



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