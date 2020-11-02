Французский политик – смелость в борьбе с коронавирусом и попустительство к вирусу исламизма — французские власти выбрали «не ту войну»

02.11.2020, 15:40, Новости дня

Сражаясь сразу против двух вирусов — коронавируса и «вируса исламизма», французское правительство выбрало две совершенно разные стратегии, пишет французский политик Филипп Де Вилье. Как отмечает автор статьи в Le Figaro, в первом случае власти решили ограничить свободы французов во имя санитарной безопасности, а во втором боятся идти на ограничения любых свобод, несмотря на реальную угрозу для жизней своих граждан. Де Вилье призывает государство прекратить войну против французов и сосредоточиться на войне против «врагов Франции».



Reuters

«Всё вышло из-под контроля: ковид, терроризм. Позади бежит Эммануэль Макрон: бежит за словами, за мертвыми, воинственный, беспомощный», — пишет на страницах Le Figaro французский экс-депутат, политик и государственный деятель Филипп де Вилье. По его словам, используемое с весны выражение «мы на войне» сегодня представляется избыточным и неуместным, поскольку как эпидемия, так и террористы продолжают своё движение.

В головах растерянных французов, между тем, укореняется мысль, что страной не управляют, а государство находится в руках «шайки дилетантов», отмечает автор. Некомпетентность властей, от которых ожидают ведения двух войн одновременно, становится очевидной из-за различия их отношения к двум вирусам. Для защиты населения от вируса, угрожающего санитарной безопасности, правительство решило «запереть» французов и посадить их «под домашний арест». «Не будучи способными закрыть государственные границы, мы восстанавливаем внутреннюю границу», — констатирует политик. Власти ограничивают свободы, «изматывают» экономику и разрывают соединительные связи «предприимчивой Франции», считая, что защита здоровья важнее любых свобод.

Против другого вируса — «вируса исламизма», — действительно агрессивного и быстро распространяющегося, государство отказывается принимать военные меры, мотивируя это тем, что они могут ограничивать свободы и повлечь за собой критику со стороны правосудия, замечает Де Вилье. «Мы не признаём существование роковой цепи: иммиграция является почвой для ислама, который является почвой для исламизма, который является почвой для терроризма. Мы отказываемся отвечать на войну войной и позволяем, чтобы нашему населению перерезали глотки», — сетует автор.

На взгляд бывшего депутата, смелость правительства, когда речь идет о том, «чтобы заткнуть нам рот на улице» и навязать использование барьерных средств защиты в повседневной жизни, контрастирует с попустительством в отношении к исламистам. Отказ посягнуть на открытые границы и право убежища сделал из Франции «мировой перекрёсток убийц цивилизации», уверен Де Вилье. По словам политика, после острых бесед с президентом Макроном на эту тему он способен объяснить причины разницы в отношении к двум вирусам. «Глобалистская культура наших элит, которая пронизывает президентство Макрона, способствовала развитию гедонизма и индивидуализма, которые уничтожили нашу иммунную защиту», — убеждён государственный деятель.

Гедонизм, выраженный в обожествлении рынка, мутировал в государственный «гигиенизм», когда биологическое выживание ставится превыше жизни, привязанностей, созидания, работы и эмоций. Этот государственный «гигиенизм» — «алмазный наконечник материалистического гедонизма» — убеждает французов, что здоровье — единственная ценность жизни, а значит «можно убивать эмбрионов ради комфорта, а стариков обрекать на смерть в домах престарелых, чтобы не видеть картины уходящего здоровья». По мнению Де Вилье, глобалистский гигиенизм — сиамский близнец индивидуализма, который посредством провозглашения «верховенства права» стремится лишь к защите индивидуальных прав в их самых эксцентричных проявлениях. «Когда-то Верховным судом был народ. Сегодня народ уже ничего не решает. Над ним стоят четыре верховных суда, которые решают за него», — подчёркивает автор статьи.

Нельзя вести две войны разом: «одну против французов, другую — против врагов Франции», войну нужно оставить для тех, «кто воюет с нами», настаивает политик. По его мнению, на войну не отвечают свечами, увещеваниями или даже законами. «На войну отвечают войной», — считает Де Вилье. И конституция Франции предусмотрела эту ситуацию: это «осадное положение», которое может быть введено Советом министров «в случае неминуемой опасности, возникшей в результате войны между государствами или вооруженного восстания». В этом случае военные власти имеют право проводить обыски, удалять подозрительных лиц и наказывать за государственную измену.

Автор называет «лицемерием» разговоры о «сепаратизме», с которым необходимо бороться во Франции. «Враг не в сепаратизме, он не хочет отделиться от нас, он хочет нас завоевать», —подчёркивает государственный деятель. Возможно, Франция, «бедная нация-стартап в конце жизненного цикла», проживает последние часы мира, предсказывает автор.