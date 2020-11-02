При Трампе Германии приходится с США нелегко, но с Байденом будет не лучше

02.11.2020, 15:40, Новости дня

При Трампе отношения США с Европой и Германией стали хуже, чем были когда-либо со времён Второй мировой войны, и в случае его переизбрания ситуация может обостриться, отмечает немецкий телеканал N-TV. Однако победа Байдена тоже не принесёт облегчения, опасаются в Берлине. Принцип «Америка прежде всего» никуда не денется. Поэтому немецкие политики сходятся в том, что Германии в любом случае придётся действовать активнее и брать на себя больше ответственности на международной арене.



Reuters

Отношения между США и Германией со времён Второй мировой войны ещё не были такими плохими, как при президенте Дональде Трампе, отмечает немецкий телеканал N-TV. В Берлине опасаются, что после его очередной победы на выборах ситуация может только ухудшиться — однако и с Байденом тоже будет не легче.

За четыре года у власти Трамп добился, по меньшей мере, одного: немецкие политики теперь крайне осторожно высказываются по поводу американских президентских выборов. «В 2016 году многие обожглись на том, что слишком рано настроились на победу Хиллари Клинтон и смеялись над Трампом», — сказал один немецкий дипломат. Потом Трамп стал президентом и нацелился на Германию как на политического противника в Европе.

Сейчас никто в Берлине уже не хочет делать предсказаний по поводу исхода выборов 2020 года. Между тем, последствия президентства Трампа для трансатлантических отношений уже просматриваются по всем опросам: 69% участников в Германии считают, что Берлин слишком сдержанно ведёт себя в отношении США.

В целом также присутствует согласие по другому пункту: кто бы ни занял место в Белом доме на ближайший президентский срок, ничего уже не будет так, как прежде. «Так или иначе, Трамп или Байден: ожидания, что Германия будет ведущей политической силой, очень высоки», — считает координатор трансатлантического сотрудничества при немецком правительстве Петер Байер. Если Трамп победит, канцлеру Ангеле Меркель «не станет легче», уверен он.

Председатель комитета внешней политики Норберт Рёттген высказался ещё более ясно: в случае переизбрания Трампа, во внешней политике продолжится отчуждение между трансатлантическими партнёрами. В немецком правительстве тоже осталось мало сторонников тезиса о том, что Трамп после переизбрания станет более тесно сотрудничать с европейцами и Германией. По сравнению с 2016 годом, надежды на возможную смену курса 74-летним американским президентом постоянно падают, говорят в дипломатических кругах.

Представитель союза ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт, однако, советует попробовать провести «перезагрузку» отношений в случае победы Дональда Трампа. Правительство Германии должно предложить Трампу переговоры по торговле, климату, Африке, Китаю и НАТО.

Если победит кандидат демократов Джо Байден, повысится ответственность Германии в мире, считают все опрошенные политики и дипломаты, пишет N-TV. В случае победы Байдена, ему в первую очередь придётся позаботиться о том, чтобы залечить внутриполитические раны в США, поэтому он может быть не слишком активен на международной арене, полагает координатор по трансатлантическому сотрудничеству Байер. Соответственно, западный мир обратит взгляды на Германию.

Меркель предстоит ещё год возглавлять страну, с которой связаны «очень высокие ожидания». «Это то, что придёт к нам очень мощно и очень быстро, — отмечает представитель ХДС/ХСС Юрген Хардт. — Мы сможем снова рассчитывать на рациональность в обращении с проблемами».

В немецком правительстве также рассчитывают на то, что с приходом мыслящего в многостороннем формате Байдена решать международные проблемы станет проще. Байден может сразу набрать очки в глазах европейцев, потому что он может высказаться в пользу Парижского соглашения по климату, уверен Хардт. «Венцом стало бы, если бы он сразу отменил таможенные пошлины, введённые Трампом для ЕС», — убеждён он.

Однако в Берлине не сомневаются и в том, что Байден потребовал бы чего-то в качестве встречных шагов. «У многих американцев присутствует ощущение, что за последние десятилетия они получали от мира намного меньше, чем отдавали», — сообщил эксперт союза ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам. В том, что касается вопросов безопасности, эта критика оправдана, подчёркивает немецкий телеканал.

Преимущество Байдена заключается в том, что его сторонники не настроены на конфликтный курс в отношениях с Европой. «Напротив, он может быть заинтересован в том, чтобы иметь Европу своим союзником в обороне от Китая». Европейцы сейчас также пересматривают свои отношения с Китаем, отмечает N-TV.

«Однако Европа не должна поддаваться ложным ожиданиям: принцип America first продолжит действовать и дальше, а внешняя политика США останется руководимой их интересами», — предостерегает уполномоченный представитель свободных демократов Германии по вопросам внешней политики Биджан Джир-Сарай. В будущем Германия должна вкладывать больше средств в собственную безопасность и брать на себя больше ответственности. Кроме того, следующий президент США будет больше сосредоточен на Китае и Восточной Азии. «Существенные расхождения, такие, например, как по «Северному потоку — 2», ядерному соглашению с Ираном или торговым вопросам, никуда не денутся», — подчёркивает он.

Никаких иллюзий не питает и эксперт зелёных по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур. По его мнению, Трамп не уважает европейский и немецкий суверенитет. «Урок из этого таков, что Европа на любых уровнях, наконец, должна встать на ноги сама, чтобы мы не были беспомощными и уязвимыми перед колебаниями в Белом доме, — подчеркнул он. — И неважно, кто будет следующим президентом США».