Мнение: Макрон и Эрдоган: не надо делать сложным то, что проще простого

02.11.2020, 15:35, Разное

Серия катящихся по Франции преступлений, как и реакция на них Макрона, совершеннейшая норма. Исламское коллективное бессознательное реагирует на образовательные, культурные и общественные стандарты Европейского Союза единственным возможным для себя способом. А Париж, как главный генератор либерально-толерантной повестки Запада, отвечает за всех и сразу. И теряет головы. Как в прямом, так и в переносном смысле.

Никакого нового Крестового похода или там Варфоломеевской ночи XXI века Елисейский дворец инициировать не способен. Для этого нужна не только воля, Екатерина Медичи и герцог де Гиз, но и рьяная, вооруженная до зубов пехота. Ни де Ла Молей, ни де Бюсси, ни Аннибалов де Коконнасов в Европе больше нет. А значит еще не известно – кто, кому и что устроит. Помним, что именно на фоне падающего шпиля Нотр-Дама де Пари, в Стамбуле над Святой Софией вновь запели муэдзины.

Европейский Союз, с Парижем в авангарде, зачистил свое пространство от исконно-посконного христианства. И от католицизма, и от протестантов. Вместо него теперь ЛГБТ. А скажем Рождество превращено в подобие «Черной пятницы». Французский историк и философ, осознавший все это еще 7 лет назад, просто застрелился у алтаря того самого Собора Парижской Богоматери. И никто не вышел с табличками «Я Доменик Веннер»…

Значит пидоры и дегенераты стали Европе милее крестоносцев, причем как внутренних, так и внешних. Свято место пусто не бывает, и тому кто меняет священника на извращенца, рано или поздно отрежут голову. А потом введут харадж.

И дело вовсе не в «воинственном Исламе», или там каком-то сугубо террористическом ИГИЛ. Терроризм это вообще не идеология, а лишь десантно-диверсионная деятельность на территории противника.

ЕС упорно насаждает уродливую, противоестественную и совершенно нежизнеспособную систему ценностей. Арабо-исламский мир, сталкиваясь с ней, сопротивляется, а на стыке летят головы.

По настрящему пугает осознание того, что реакция Ислама на коллективное Шарли Эбдо на много более здравая, нежели реакция на него же евро-христианства. Реакция мусульман не хорошая, но здоровая. А реакции христиан просто нет.

Как мы до этого дошли? Европа уничтожила свою веру, и поставив ее останки на колени, публично плюет ей лицо, садистски наслаждаясь рабской покорностью последней. Такое вот BDSM мероприятие, в котором пидор верхний, а священник нижний, и называется всё это праздник толерантности и мультикультурализма. Ровно той же покорности Европа ждет от мусульман приезжающих к ней на ПМЖ из своих стран, разоренных «Арабской весной», ранее поддержанной собственно Европой. Однако, мусульмане, мягко говоря, не готовы к таким вечеринкам в ошейниках. Остальное дело техники. И шашки вон.

В данном контексте интересно другое: Франция всегда была законодателем мод и первопроходцем по части общественно-политических трендов. Сперва было «Дело Дрейфуса» в Париже (1894), потом погромы в Одессе (1905) и «Дело Бейлиса» в Киеве (1911), а уж опосля – Холокост на всей территории Европейского фашистского Союза имени Гитлера (1933-1945).

Вопрос к знатокам: если нынешние французские события это очередной тренд, то во что он способен развиться (1), когда (2) и куда (3) он пустит свои метастазы?