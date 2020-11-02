Мнение: “Шахматная горячка”

02.11.2020, 15:25, Разное

Кстати, возвращаясь к шахматам и сериалу "Ферзевый гамбит" https://colonelcassad.livejournal.com/6291407.html

Вспомнился старый советский немой фильм 1925 года "Шахматная горячка" (некоторые его наверное видели)

Сняли его в 1925-м году к первому крупному международному турниру в СССР, куда была приглашена элита тогдашних мировых шахмат. Сам турнир, прошедший еще до наступления советской шахматной эры, был одним из толчков, который послужил развитию шахмат в СССР.

Помимо черно-белой комедии положений, в фильме демонстрируются кадры с того самого турнира, а действующий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка (интуитивная игра которого вдохновляя Бэт Хармон в сериале), даже сыграл эпизодическую роль, спасая, разрушенный шахматами брак.

И немного о фильме:

А.И. Сизоренко в своей книге «Капабланка. Встречи с Россией» передает воспоминания известного советского кинооператора Анатолия Головня, снимавшего «Шахматную горячку»:

«Ноябрь 1925 года. В Москве проходит I Международный шахматный турнир. Среди участников выделялись Эммануил Ласкер и Хосе Рауль Капабланка. Особенно Капабланка. Он мгновенно стал кумиром не только поклонников шахматной игры, но и всех московских девушек. Этот неподдельный энтузиазм навел на мысль Всеволода Пудовкина сделать фильм на эту тему. И хотя Всеволод Пудовкин уже снимал – первый в своей жизни – фильм «Механика головного мозга», он приостановил съемки и вместе со сценаристом Шпиковским написал сценарий эксцентричной комедии «Шахматная горячка» и приступил к съемкам.

Сюжет был прост. Он (замечательный советский артист Фогель) и Она (актриса Земцова). Он любит Её. Она любит его. Но вот в Москве начинается шахматный турнир, и Он, увлеченный великолепной игрой Капабланки, забывает всё на свете. Даже Её. И Она идет к Капабланке с просьбой помочь ей вернуть жениха.

Да, сюжет был прост. Актеры великолепны. И снять картину не представляло труда. Было только одно затруднение. Уговорить сниматься Капабланку. И хотя сцена с его участием должна была сниматься не больше получаса, а играть великий кубинский шахматист должен был самого себя, все понимали, что оторваться от необычайно тяжелого турнира, выкроить эти полчаса Капабланке будет довольно трудно.

Но Пудовкин рискнул. Правда, испанского он не знал. На счастье, оба владели французским. Разговор был довольно продолжительным. Мы с замиранием сердца ждали его окончания – ведь от его результатов зависела судьба первой картины! Но вот в фойе отеля «Метрополь» (тогда Дом Советов – прим), где проходил турнир, вышел Пудовкин вместе с Капабланкой. Согласие есть».

Турнир в Москве завершился победой Ефима Боголюбова, Эммануил Ласкер занял второе место, Хосе Рауль Капабланка – третье.

Освещая турнир в Москве немецкое ежемесячное шахматное издание «Deutsche Schachzeitung» написало следующее: «Турнир показал, что в настоящее время Россия занимает в шахматном мире первое место, что там повсюду нарождаются новые силы и что звание чемпиона мира рано или поздно должно достаться русскому».

https://ap-love-82.livejournal.com/16633.html – цинк