Надувные ПВХ-лодки пользуются значительным спросом в Украине

02.11.2020, 15:17, Разное

Украина имеет большое количество естественных водоемов, и многие отправляются туда с целью рыбалки или просто отдыха на природе. В такие моменты часто появляется потребность в преодолении водных пространств, для чего необходимы плавательные средства. Многие считают, что приобретение подобного вида транспорта им не по карману, однако на самом деле это не так, и те же надувные лодки представлены на отечественном рынке в довольно привлекательных ценовых условиях.

Особенно большой популярностью пользуются надувные Лодки ПВХ под мотор Aqua Mania, так как данный силовой агрегат сейчас используется довольно активно. Данные решения становятся крайне привлекательным благодаря сочетанию цены и получаемых за эти деньги возможностей. Ведь речь идет о высокой функциональности, надежности удобстве в использовании.

На что обратить внимание при покупке надувной лодки? Одним из важнейших факторов является правильный выбор продавца, так как от этого напрямую зависит качество и надежность данных решений. Согласитесь, что было бы неприятно обнаружить протечку на середине водоема, когда до берега довольно далеко. Поэтому в надежности необходимо быть на сто процентов уверенными. И лучше всего доверять только тем продавцам, которые имеют высокую репутацию, вроде представленного по ссылке выше.

Что касается непосредственно технических параметров выбора лодки, то в первую очередь необходимо обратить внимание на размеры, определившись с количеством пассажиров и массой перевозимого груза. Обычно размеры надувных лодок начинаются от 2,7 метров в длину, а самыми популярными являются трехметровые модели. Такие лодки могут выдерживать до полутонны нагрузки и позволяют с комфортом разместиться четырем взрослым людям.

Основным материалом изготовления надувных лодок является поливинилхлорид, известный большинству как ПВХ. Этот материал должен быть хорошо прошит и не иметь дефектов. Старайтесь выбирать модели из плотного ПВХ, так как в этом случае лодка сможет выдерживать более значительные сторонние нагрузки. Дно может быть плоским и килевым. Первый вариант дешевле, но менее устойчив и боле сложен в управлении, поэтому многие выбирают именно килевые формы дна.