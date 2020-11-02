 

Иосиф Пригожин сравнил свою растяжку со шпагатом Волочковой

02.11.2020, 15:17, Разное

Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин в шутку сравнил свою растяжку со шпагатом эпатажной балерины Анастасией Волочковой. Фотографией, сделанной на яхте, супруг певицы Валерии, поделился в соцсети Instagram.
Иосиф Пригожин и его супруга Валерия продолжают отдыхать в Дубае. Знаменитости отправились на морскую прогулку на яхте. В кадре Иосиф Пригожин запечатлен на мягкой поверхности с расставленными руками и ногами. Для вечерней прогулке он выбрал черные шорты и белую футболку. На заднем плане можно видеть улыбающуюся певицу Валерию.

В описании к посту продюсер пошутил, что его растяжка скоро станет полностью идеальной. Он даже сравнил ее с узнаваемым шпагатом балерины Анастасии Волчоковой. Одним из первых на публикацию отреагировал музыкант Игорь Николаев, который пошутил, что еще чуть-чуть, и лодку может качнуть. Некоторые заявили, что главное – ставить перед собой четкие цели, поэтому похвалили Иосифа Пригожина. Нашлись и те, кто оценил чувство юмора продюсера.

Отметим, что Иосиф Пригожин старается заниматься спортом, чтобы не уступать своей супруге Валерии. По утрам он становится на беговую дорожку. Физические упражнения продюсер выполняет даже на отдыхе.



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