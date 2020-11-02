Три человека погибли в ДТП под Петрозаводском
02.11.2020, 15:17, Разное
Под Петрозаводском произошло серьезное ДТП. В аварии на Шуйском шоссе погибли три человека, водитель ВАЗ и его пассажиры.
Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к смерти людей, произошло на 14 километре трассы, ведущей из поселка Мелиоративного в столицу Республики Карелия. По данным сотрудников ГАИ, прибывших к месту аварии, ВАЗ с находившимися в нем водителем и пассажирами врезался в столб линии электропередач.
Причиной трагедии стало то, что сидевший за рулем отечественной машины житель не справился с управлением. Находящиеся в транспортном средстве люди при его ударе об опору ЛЭП получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались до приезда скорой. Сотрудникам спасательных служб пришлось вырезать крышу автомобиля, чтобы достать тела водителя и его спутников.
На участок дороги, на котором произошло ДТП, прибыли четыре автомобиля и полтора десятка спасателей. Как пишет «Инфореактор», правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, опрашиваются свидетелей и очевидцев инцидента.
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