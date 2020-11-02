Кличко назвал условия введения локдауна в Киеве

02.11.2020, 15:15, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции в столице введут в качестве крайней меры. Об этом он сказал на брифинге, который транслировали на Youtube-канале Киевской облгосадминистрации 2 ноября.

“Наш город всеми силами пытается удержать ситуацию, чтобы не прибегать к жесткому карантину. Будем исходить из того, как будет развиваться ситуация. Если Кабмин одобрит решение про жесткие меры, будем его выполнять”, – сообщил глава столицы.

Кличко отметил, что люди должны работать, бизнес – развиваться, а дети – ходить в школу.

“Экономика города и так уже сильно пострадала из-за кризиса”, – подчеркнул он.

Бюджет столицы до конца года недополучит примерно 5 млрд гривен, из которых 3 млрд – это налог на доходы физических лиц, добавил мэр Киева.

Он обратился к руководителям компаний предоставить возможность работать людям из дома, а жителей Киева призвал ездить на общественном транспорте при крайней необходимости.

Сам Кличко сейчас продолжает лечиться от COVID-19 и находится на самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6754 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране заболело 402 194 человека. Умерло от COVID-19 7375 человек, а выздоровело 163 768 пациентов.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября говорил, что локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день. Правительство не видит возможности введения тотального карантина по всей Украине.