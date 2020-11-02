 

Милевский обнародовал фото с мамой

02.11.2020, 15:15, Новости дня

Украинский футболист Артем Милевский, играющий за команду брестского “Динамо”, 1 ноября на своей странице в Instagram разместил совместное фото со своей мамой Марией Милевской.

Спортсмен посвятил публикацию ее дню рождения. На фото мать и сын Милевские запечатлены в домашней обстановке с бокалами в руках.

Спортсмен позирует в кадре одетым в футболку и шорты, а на его ногах видны компрессионные чулки телесного цвета. Мать футболиста позирует в клетчатом костюме-пижаме.

“С ДР, мам”, – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

S dr Mam

Публикация от timi1010 (@timi1010) 1 Ноя 2020 в 5:29 PST

Милевский родился в 1985 году в Беларуси. В 15-летнем возрасте он переехал в Украину, где получил гражданство. Большую часть футбольной карьеры провел в киевском “Динамо”, за которое выступал в 2002–2013 годах. Затем играл в турецких, хорватских, румынских, российских, венгерских и белорусских клубах. За брестское “Динамо” выступает с 2017 года.

14 октября 2020 года футболист намекнул, что вскоре возвращается в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Военные США расследуют отчет о появлении дрона возле Air Force One

04.09 / Military – ВВС США собираются пересадить американского президента на «сверхзвук»

14.10 / Протестующие в Таиланде прорвались к Дому правительства

06.08 / Госдеп США представил доклад об “основах российской пропаганды”

04.07 / Ярош рассказал, что его предупредили о покушении

05.09 / Белозерцев поздравил жителей Пензы с Днем города

25.09 / Ибрагимович: COVID-19 хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

01.09 / “Мама сказала, это очень модная французская стрижка”. Бурмака показала, с какой прической пошла в первый класс

15.07 / Росгвардеец спас девочку во время пожара в Москве

17.09 / Новак выразил уверенность в достройке «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска