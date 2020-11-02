 

Полиция задержала под Киевом грузинского “вора в законе”. Он был судим за вымогательство $150 тыс.

02.11.2020, 15:15, Новости дня

Правоохранители задержали в Киевской области 46-летнего грузинского вора в законе по кличке “Магало”. Об этом рассказали в пресс-центре Национальной полиции Киева 2 ноября.

Задержали “вора в законе” в его загородном доме в субботу, 31 октября. В июле 2020 года “Магало” отказали в предоставлении гражданства Украины. После этого он скрывался, чтобы избежать депортации.

Вместе с подельниками его судили за вооруженное нападение на семью киевского предпринимателя, во время которого удалось забрать $150 тысяч.

“Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Нацполиции удалось установить временное место пребывания вора в законе и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить возможности распространять преступное влияние в криминальной среде”, – добавили в полиции.

Работники Государственной миграционной службы Украины составили административный протокол по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Сейчас решается вопрос о принудительном выдворении задержанного за пределы Украины. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. 

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2019 года инициировал законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение. 

Народные депутаты 236 голосами 4 июня внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отметили, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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