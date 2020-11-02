Мнение: Убили из арбалета…

02.11.2020, 15:10, Разное

Была счастливая семья. Владимир, Татьяна и их сын Александр.

У отца семейства был успешный бизнес – компания «Мясная империя», его называли «колбасным королем»…

Но что-то пошло не так. Владимир и Татьяна развелись. Развод получился шумным…

Маругов-старший вскоре обзавелся новой семьей…

8 июля 2019 года погиб Александр Маругов, разбился на мотоцикле.

А сегодня в подмосковной Истре неизвестные застрелили из арбалета Владимира Маругова…

«Ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме».

Чем Маруговы прогневали Всевышнего? За что на эту семью навалились такие страдания?