 

Школьница по просьбе Путина спела о России

02.11.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Большая перемена», которая прошла по видеосвязи, попросил пятнадцатилетнюю Елизавету Должникову из Благовещенска спеть песню о России.

Глава государства узнал, что школьница с детства занимается фольклорным пением и попросил ее продемонстрировать талант.  «Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть!» – передает слова Путина ТАСС.

Девушка спела а капелла строки «Умывает красно солнышко руки теплые в росе, и Россия, как Аленушка, предстает во всей красе». Зал ответил ей аплодисментами.

«Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам больше, Лиза! Спасибо вашим родителям, преподавателям! И вам всего самого доброго», – обратился к исполнительнице Путин. Должников также рассказала о кастингах, которые проходили в рамках выбранного ею направления «Твори!».

«Хотелось бы, чтобы таких кастингов было гораздо больше, и чтобы «Большая перемена» стала платформой для большего разнообразия кастингов не только для вокального и театрального искусства», – отметила школьница, поясним, что имеет ввиду участников таких развлекательных форматов, как КВН и «Ералаш». «Я надеюсь, устроители этих мероприятий учтут ваши пожелания. Во всяком случае я присоединяюсь к вашей просьбе и прошу их об этом», – сказал ей президент.

Путин обратился ко всем участникам конкурса и подчеркнул, что «Большая перемена» будет проводиться и дальше. «Мы обязательно продолжим этот конкурс. Я хочу вас всех поздравить с тем успехом, которого вы добились уже сейчас, и хочу вам пожелать успехов», – сказал российский лидер.



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