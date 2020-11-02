Андрей Губин уехал в Египет и не планирует возвращаться в РФ

02.11.2020, 14:53, Разное

Коллеги и друзья Андрея Губин забили тревогу после того, как артист перестал выходиться на связь. Однако, по словам бизнесмена Владимира Бурмякова, со звездой 90-х все хорошо, он отдыхает в Египте.

В различных мессенджерах Андрей Губин перестал появляться в начале сентября. Кроме этого, он давно не был на публике, поэтому знакомые начали беспокоиться о нем. Артист ведет затворнический образ жизни, так как у него диагностировали серьезное неврологическое заболевание. Во время съемок в программе «Секрет на миллион» певец признался Лере Кудрявцевой, что у него часто болит лицо, из-за чего он бывает в подавленном настроении.

Все свое свободное время звезда 90-х проводит в своей квартире, а зарабатывает на жизнь написанием песен. По словам его близкого друга, Андрей Губин сейчас находится в Египте. Пару дней назад Владимир Бурмяков с ним общался и утверждает, что у артиста все в порядке. Музыкант улетел за границу сразу после того, как были открыты границы, и пока не планирует возвращаться в РФ. Он купил новую сим-карту и звонит другу, когда у него есть настроение. При этом, переписываться в мессенджерах артист не любит.

Когда Андрей Губин ушел со сцены, он тоже поехал в Египет. Знаменитость арендовал дом с бассейном и даже планировал остаться жить в этой стране, но через время его начали раздражать молитвы у мечети. Выступать певец перестал в 2000-х, а зрители вновь вспомнили о нем три года назад, после участия в программе «Секрет на миллион».