Стилист Колесникова дала оценку новому имиджу Бузовой

02.11.2020, 14:53, Разное

Стилист Ольга Колесникова, которая является основательницей столичной сети салонов «Cut and Color», дала оценку новому имиджу Ольги Бузовой. Последние эксперименты артистки с внешностью вызывают неоднозначную реакцию ее поклонников.

Ведущая телестройки на данный момент пребывает на пике популярности. Ольга Бузова задействована во многих проектах на телевидение, а также активно занимается концертной деятельностью. Сейчас зрители активно обсуждают ее участие в шоу «Ледниковый период», где ее партнером стал Дмитрий Соловьевьев. Хейтеры регулярно критикуют номера певицы, поэтому недавно за нее заступился даже известный фигурист Алексей Ягудин. Как отметила Ольга Колесникова, ее тезка является публичной личностью, которая любит удивлять фанатов и постоянно привлекать внимание к своей персоне. По мнению эксперта, артистку трудно назвать «иконой стиля», но запросам публики образ Ольги Бузовой полностью отвечает. Цель певицы быть интересной для своей аудитории, и это у нее прекрасно получается.

Недавно ведущую канала ТНТ раскритиковали за выбор наряда для съемок в шоу «Вечерний Ургант». На программе Ольга Бузова появилась в белом брючном костюме оверсайз и черном топе-бюстье. Образ знаменитость дополнила прической с высоким хвостом, черными туфлями-лодочками и длинными серебристыми серьгами. Многим поклонникам показалось, что пиджак сидит на артистке как «с чужого плеча». Телеведущую сравнили с героем какого-то китайского мультфильма.