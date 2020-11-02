Пользователи раскритиковали внешность Светлакова на снимке с Собчак

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02.11.2020, 14:53, Разное

Пользователи Сети раскритиковали внешность актера и юмориста Сергея Светлакова на снимке, который опубликовала Ксения Собчак. Они считают, что ранее артист выглядел намного лучше.
Ксения Собчак в комментарии к публикации заявила, что готовит сюрприз для своих фанатов совместно со Светлаковым. Она призвала ждать их «пламенный дуэт». Далеко не всех впечатлила информация о совместном проекте знаменитостей. Вместо того, чтобы выдвигать предположения на эту тему, фолловеры Собчак начали рассуждать о внешнем виде Светлакова.

Многие признались, что артист уже не тот, которым был ранее. Нашлись и те, кто заявил, что на снимке лицо Светлакова подкорректировано в фотошопе.

Напомним, что артист стал известен, играя в составе команды КВН «Уральские пельмени». Еще большая слава к нему пришла после того, как он начал работать на ТВ. Светлаков также успел реализовать себя как киноактер.

Восемь лет назад юморист принял решение о разводе со своей супругой Юлией, которая являлась его однокурсницей. У пары осталась совместная дочь Анастасия. Позже Светлаков женился во второй раз. Жена Антонина подарила избраннику сыновей Ивана и Максима. Знаменитость старается скрывать семью от публики, также он не любит говорить с журналистами о личной жизни.



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