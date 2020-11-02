 

Минцифры заявило о создании центра по борьбе с киберпреступлениями

02.11.2020, 14:48, Новости дня

В РФ создадут центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«С точки зрения борьбы с киберпреступлениями – две базовые истории. Первое – мы начинаем независимое тестирование всех государственных информационных систем на предмет «дырок» в их безопасности для того, чтобы быть уверенными в том, что у нас риски минимальны. И второе – это то, что мы создаем большой центр по борьбе с телефонным спамом, с фишингом и с киберпреступлениями», – сказал Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает РИА «Новости».

«То есть наши системы станут более безопасными, а мы будем более четко и быстро реагировать на все случаи, жалобы, когда человеку звонят, начинают пытаться совершить какие-то мошеннические действия и так далее», – добавил Шадаев.

Ранее Шадаев сообщал, что число преступлений в России, которые совершаются с использованием смартфонов и информационных технологий, резко увеличилось.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В США арестовали бывшую подругу Эпштейна по делу о торговле секс-услугами

19.09 / Протесты в Бангкоке. На площадь перед Королевским дворцом вышли тысячи людей

17.08 / Енин: В международном суде рассмотрение дела о крушении самолета МАУ в Иране может занять более пяти лет

03.08 / Чикаго: 8 погибших и 19 раненых в результате стрельбы на выходных

21.07 / В ОП предложили ввести новую единовременную выплату пенсионерам

31.10 / В мире количество больных COVID-19 достигло 45,6 млн человек

06.08 / Возле Северодонецка неизвестные заминировали газопровод

14.07 / Мнения: Сатанизм стал новым символом либеральных ценностей

14.10 / Экипаж «Союза МС-17» перешел на МКС

14.10 / Бельгия вышла на второе место в ЕС по относительному количеству заражённых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска