 

Уроженка Нью-Йорка умерла в московском такси по пути из клуба

02.11.2020, 14:48, Новости дня

В Москве 24-летняя уроженка Нью-Йорка Ноэль Крихели умерла в такси, когда ехала домой из ночного клуба, сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника, девушку под утро в воскресенье забрал таксист из клуба на Шарикоподшипниковской улице. Известно, что Крихели рассказала своим друзьям, что употребляла наркотики и пила. По предварительной информации в автомобиле такси девушка потеряла сознание и скончалась, передает РИА «Новости».

Следственные органы начали проверку инцидента. Отмечается, что на теле погибшей следов насильственной смерти не обнаружено.

Ранее в Домодедово Московской области уроженец Таджикистана, который работал таксистом, умер за рулем машины. Сообщалось, что он перед смертью «отработал 28 часов сразу по трем агрегаторам и выпил девять банок энергетика».



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