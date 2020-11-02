 

В горящем ангаре с газом в Москве произошло несколько взрывов

02.11.2020, 14:48, Новости дня

Экстренные службы сообщили о нескольких мощных взрывах в ангаре с газовыми баллонами на юге Москвы, в котором произошел пожар.

«Пожарные ожидают прибытия бронещита. Внутри произошло несколько мощных взрывов, пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что пожар в ангаре уже локализован на площади 300 кв. м.

Напомним, ангар с газовыми резервуарами загорелся на улице Газопровод, 4а. Общий объем газовых баллонов в ангаре составляет 600 кубометров.

В воскресенье в гараже в Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека. Три гаража в результате взрыва полностью обрушились, у двух других частично повредило стены. При взрыве погиб один человек.



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