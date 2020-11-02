В Великобритании начали производить алмазы из воздуха

02.11.2020, 14:51, Разное

Мультимиллионер и экоактивист Дэйл Винс (Dale Vince) объявил, что его предприятие готово производить экологически чистые алмазы. Необходимая для этого энергия поступает от «зеленых» электростанций, а сырье — прямо из воздуха.

В XXI веке все больше новых технологий начинают походить на самую настоящую алхимию или магию. Создавать драгоценности прямо из воздуха — ну чем не мечта любого фантазера во все времена? Чтобы воплотить в жизнь эту сказку, пришлось изрядно потрудиться.

Стартап Sky Diamond работал более пяти лет над усовершенствованием своей технологии. Основной целью было создание алмазов, которые полностью идентичны «природным». Результат оказался впечатляющим: как пишет The Guardian, «небесные алмазы» получили сертификацию Международного геммологического института (IGI).

Идентичные натуральным алмазы получают с помощью химического осаждения углерода из газовой фазы. Для этого в реактор («мельницу») помещается так называемое алмазное зерно — микроскопический центр кристаллизации. К нему в камеру добавляют обогащенный углеродом метан и нагревают до 8000 градусов.

На текущем уровне производственные мощности Sky Diamond позволяют выращивать 200 карат алмазов (40 граммов) в месяц. За 2021 год, по словам Винса, предприятие может масштабировать свой реактор в пять раз. При этом продукт будет иметь отрицательный углеродный след — и это еще одно преимущество «небесных алмазов».

Для получения метана из атмосферного воздуха захватывается углекислый газ, а необходимый водород получают электролизом из дождевой влаги. Все электроснабжение фабрики в Глостершире на западе Англии производится за счет возобновляемой энергии. Как-никак, а Дэйл разбогател благодаря своей компании Ecotricity, которая специализируется на экологичной выработке электричества — на основе ветряков и солнечных панелей.

Структура искусственных драгоценных камней идентична тем, что добывают традиционными методами из земли. И пусть на их производство тратится ничтожное количество углерода, Sky Diamond планирует улучшить экологию планеты косвенно. Создавая искусственные алмазы, компания собирается потеснить на рынке «природные» и таким образом устранить их углеродный след.

Специалисты Sky Diamond провели исследование влияния добычи алмазов на окружающую среду. Чтобы получить один карат массы алмаза, требуется переместить тысячу тонн горных пород, нужно потратить около четырех тысяч литров воды, и суммарные выбросы углекислого газа составят более 100 килограммов. К этому прибавляются развитая организованная преступность, неблагоприятная экономическая и социальная обстановка, которые зачастую связаны с добычей драгоценных камней.

Помимо этого, Винс хочет произвести революцию и в области продажи алмазов. Сейчас стоимость каждого камня определяется оценщиком. При одинаковой массе и качестве самого кристалла она может отличаться более чем вполовину. Это зависит от места добычи, личности дающего оценку эксперта, истории камня и даже личных особенностей продавца или покупателя. Дэйл собирается установить единую стоимость своих продуктов в зависимости от веса алмаза, что сделает драгоценные камни доступнее для всех желающих.