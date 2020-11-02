Ученые выявили смертельное заболевание, вызванное сбоем в мужских генах

02.11.2020, 14:46, Разное

Международная группа ученых выявила новое летальное заболевание. Недуг со смертельным исходом может вызывать сбой в ряде мужских генов.

Статью о вредных мутациях обнародовали зарубежные СМИ, в исследованиях принимали участие эксперты их Британии и Соединенных Штатов. Неполадки в генетике, как оказалось, приводят к аутоиммунному заболеванию у мужчин во взрослом возрасте. Мутации в генах связаны с белком под названием убиквинтин, фатальные изменения провоцируют развитие воспалительные процессы. Его следы обнаруживаются в клетках крови, костного мозга, сосудов и легких, а также хрящей и кожи. Следует отметить, что ранее ученый мир не связывал подобные смертельные недуги с генетикой.

Мутировавший ген UBA1, находящийся в Х-хромосоме, приводит к синдрому ВЕКСАС, выявленному у 25 испытуемых мужчин из полторы тысячи пациентов с неизвестного типа лихорадкой. Так как сильный пол имеет лишь одну Х-хромосому, то, в отличие от женщин, именно мужчины находятся в большей опасности. У лиц с обнаруженной мутацией отсутствовала положительная реакция на разнообразные виды лекарственных препаратов против ревматизма.

Ученые заявляют, что единственными действенными медикаментами при тяжелом протекании аутоиммунных заболеваний являются глюкокортикоиды в большой дозировке. Если же пациенты не обеспечивались таким классом стероидных гормонов, около 40% их них умирали из-за дыхательной недостаточности или анемии.