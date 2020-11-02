 

Дочь Ангелина показала Ларису Долину без фильтров

02.11.2020, 14:46, Разное

В микроблоге Instagram появилось новое фото 65-летней Ларисы Долиной, которое удивило поклонников. Снимок опубликовала дочь певицы Ангелина, ответив, что он без фильтров.
Лариса Долина предстала перед поклонниками в довольно дерзком образе. Певица позировала в черном свободном комбинезоне и высоких грубых ботинках на платформе. Наряд дополнила небрежная укладка и макияж с акцентом на глаза. Поклонники засыпали мать Ангелины комплиментами и отметили, что Лариса Долина напоминает на этом снимке «рок-диву». Исполнительницу назвали «крутой бомбитой» и похвалили за смелость в выборе образа.

У артистки ранее была собственная страница в микроблоге Instagram, но она довольно быстро забросила публикации. Поэтому свежие фотографии знаменитости поклонники привыкли искать на странице ее дочери. Летом Ангелина показала звездную мать в ассиметричной белой рубашке. Пользователи еле узнали Ларису Долину, так как на снимке она выглядела очень молодо и свежо. Фолловеры попросили наследницу почаще публиковать снимки певицы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Мнение: О тайном источнике прогнозов Соловья про «уход Путина»

11.09 / Мнение: Путин и Лавров извинились за Захарову

30.07 / “Арифметика добра” Романа Авдеева рассказала трогательную историю усыновления

26.08 / Скандалы: Смерть «Бизнес Молодости»

22.09 / В Кировской области микроавтобус попал в смертельное ДТП

08.07 / Скандалы: Губернатор класса «Лексус»

14.07 / Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

24.10 / Мнение: Норд-Ост

27.07 / Запредельный ценник: Гонорары Софии Ротару выросли в четыре раза

05.10 / В 2021 году состоится выход облегченной версии Windows 10 для ноутбуков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска