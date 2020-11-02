Дочь Ангелина показала Ларису Долину без фильтров

02.11.2020, 14:46, Разное

В микроблоге Instagram появилось новое фото 65-летней Ларисы Долиной, которое удивило поклонников. Снимок опубликовала дочь певицы Ангелина, ответив, что он без фильтров.

Лариса Долина предстала перед поклонниками в довольно дерзком образе. Певица позировала в черном свободном комбинезоне и высоких грубых ботинках на платформе. Наряд дополнила небрежная укладка и макияж с акцентом на глаза. Поклонники засыпали мать Ангелины комплиментами и отметили, что Лариса Долина напоминает на этом снимке «рок-диву». Исполнительницу назвали «крутой бомбитой» и похвалили за смелость в выборе образа.

У артистки ранее была собственная страница в микроблоге Instagram, но она довольно быстро забросила публикации. Поэтому свежие фотографии знаменитости поклонники привыкли искать на странице ее дочери. Летом Ангелина показала звездную мать в ассиметричной белой рубашке. Пользователи еле узнали Ларису Долину, так как на снимке она выглядела очень молодо и свежо. Фолловеры попросили наследницу почаще публиковать снимки певицы.