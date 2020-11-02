Ученые: Частые депрессивные симптомы повышают риск инсульта

02.11.2020, 14:46, Разное

Ученые из Алабамского университета пришли к выводу, что частые депрессивные симптомы увеличивают риск наступления инсульта. Результаты научной работы обнародованы в одном из профильных изданий.

В исследовании приняли участие свыше 24 тысяч человек, которые ранее никогда не сталкивались с инсультом. Их минимальный возраст составлял 45 лет. Чтобы оценить симптомы депрессии, исследователи предложили испытуемым пройти специальный тест. Также они задействовали шкалу CES-D-4, определяющую, как часто респонденты испытывали грусть, подавленность, одиночество или же впадали в истерику.

За девятилетний период наблюдения исследователи зафиксировали 1,2 тысячи инсультов. Те, кто имел много депрессивных симптомов, чаще подвергались развитию данного заболевания.

Общеизвестными факторами, способными спровоцировать инсульт, являются сахарный диабет, болезни сердца, высокое кровяное давление. Результаты данного исследования позволили понять, что существуют нетрадиционные риски, среди которых первое место занимает депрессия.