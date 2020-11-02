 

В Индонезии выявили новый вирус, убивающий за несколько часов

02.11.2020, 14:37, Разное

Эксперты Всемирной организации здравоохранения выявили в Индонезии новый смертельный вирус, способный убить человека за несколько часов после заражения и распространяющийся с чрезвычайно высокой скоростью. По предварительным оценкам, от него скончались уже свыше 5 тысяч человек, которым первоначально ошибочно ставили другие диагнозы.

По словам специалистов ВОЗ, сдержать распространение нового вируса не удастся – скорее всего он уже бушует и за пределами страны. Агент имеет чрезвычайно высокие показатели выживаемости и способен распространяться на сотни километров в день.

– Можно сказать, что с таким мировое здравоохранение ещё не сталкивалось, – говорит вирусолог Харви Ледеманн, который только что окончил недельную командировку в Индонезии. – Это своего рода супервирус. Если он распространится в мире, а он обязательно распространится, смертность от него будет выше, чем от любых эпидемий до этого, боюсь даже, что вместе взятых.

В связи с неутешительными итогами командировки экспертов, ВОЗ созывает срочную внеочередную сессию, а также инициирует заседание Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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