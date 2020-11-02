 

На Тибете обнаружили ДНК денисовца

02.11.2020, 14:35, Новости дня

Ученые получили доказательства того, что так называемые денисовцы жили не только на Алтае. Это стало возможны после расшифровки ДНК останков, найденных в пищере Байшия на Тибетском плато.

Напомним, что разновидность древнего человека получила название денисовцы потому, что останки были найдены на Алтае в Денисовской пещере. С тех пор, как сделано это открытие, данный вид древней человеческой расы больше нигде не встречался.

Однако еще в 1980 году на Тибете обнаружены еще одни окаменевшие останки, которые никто не связывал с Homo denisovensis. И только сейчас, как сообщают исследователи из немецкого Института эволюционной антропологии, удалось расшифровать ДНК, которые позволили сделать вышеуказанные вывода. Считается, что денисовцы жили в период от 100 до 60 тысяч лет назад.



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