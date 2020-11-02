Опубликованы результаты крупнейшего исследования генетики собак

02.11.2020, 14:35, Новости дня

Как сообщает журнал Science, ученым удалось точно установить, что еще 11 тысяч лет назад люди, жившие в разных частях света, активно приручали собак. Как минимум, мы можем говорить о пяти одомашненных породах, уточняют специалисты.

Для того чтобы установить этот факт, ученым пришлось провести самое крупное в истории науки генетическое исследование братьев наших меньших.

При этом эксперты утверждают, что до собаки человек довольно-таки успешно приручал серых волков. Останки этих животных находили возле стоянок древнего человека, а датируются они периодом между 40 и 20 тыс. лет до нашей эры. Пока еще точно не установлено врем разделения собак и волков, у которых был общий предок: либо 100, либо 11 тысяч лет назад, говорят ученые.