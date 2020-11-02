Парацетамол vs ибупрофен: Какой препарат эффективнее и безопаснее при простуде у детей?

02.11.2020, 14:30, Разное

Два главных препарата

Парацетамол и ибупрофен – наиболее распространенные безрецептурные лекарства, которые применяют для лечения боли и высокой температуры у детей. Известно, что в возрасте до 9 месяцев парацетамол получают около 95% из них.

В настоящее время парацетамол часто называют препаратом выбора для лечения симптомов простуды у детей: предполагается, что он более безопасный. Некоторые исследования показывали, что применение ибупрофена увеличивает риск инфекций мягких тканей. В то же время, появляется все больше данных о том, что использование парацетамола в раннем возрасте может быть связано с увеличением риска развития аллергических болезней.

Врачи зря боятся назначать ибупрофен

Новым исследованием ученые из Новой Зеландии хотели ответить на вопрос, какой из препаратов эффективнее и безопаснее для детей младше двух лет. Его результаты опубликованы в JAMA Network Open.

Согласно полученным учеными данным, действие ибупрофена более выразительно. Он сильнее обезболивал и лучше снижал температуру в первые четыре часа после приема. В течение суток его эффект был более выразительным по сравнению с действием парацетамола.

Профиль безопасности у обоих препаратов оказался сходным. Серьезные побочные эффекты (повреждение почек, токсическое действие на печень, риск сопутствующих инфекций и обострения астмы) при приеме ибупрофена и парацетамола встречались с одинаковой вероятностью. В целом нежелательные действия проявлялись редко.

Ученые пишут, что их исследование не подтверждает теории, согласно которым ибупрофен опаснее для детей, чем парацетамол.

Для исследования ученые отобрали все качественные исследования, которые сравнивали эффекты парацетамола и ибупрофена у детей младше двух лет. В 19 выбранных исследованиях принимали участие более 240 тысяч детей.