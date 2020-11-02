Кейт Миддлтон и принц Уильям вручили особенную награду сотрудникам службы здравоохранения

02.11.2020, 14:20, Разное

Издание Daily Mirror ежегодно проводит особенную церемонию вручения наград Pride of Britain Awards, на которой отмечаются заслуги самых смелых, неравнодушных и удивительных людей Великобритании. Активное участие в ней принимают знаменитые персоны со всей страны, и в этом году к ним присоединились и принц Уильям с Кейт Миддлтон. Они записали ролик для церемонии, которая, конечно, проходила в формате онлайн. В нем они снова поблагодарили всех сотрудников службы здравоохранения, которые уже несколько месяцев борются с распространением коронавирусной инфекции.

Тяжелые последствия пандемии коронавируса напомнили нам, как нации, о том, сколь многим мы обязаны тысячам сотрудников Национальной службы здравоохранения, которые в этом году вышли далеко за рамки своего служебного долга. Они работали не покладая рук, круглосуточно, со смирением и состраданием, в очень сложных обстоятельствах, рискуя своей жизнью – и все ради того, чтобы помочь другим. Поэтому неслучайно сегодня мы находимся здесь, в старейшей больнице Великобритании, – мы хотим поблагодарить и отметить заслуги сотрудников Национальной службы здравоохранения, вручив им награду Pride of Britain, – сказал Уильям.

В ходе общения с теми, кто трудился и трудится на передовой во время пандемии, мы вдохновлялись их рассказами о храбрости и самоотверженности. Многим приходилось оставлять свои семьи на несколько недель, некоторые пенсионеры решили вернуться к работе, чтобы помочь, в то время как другие не побоялись освоить новые роли, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом. И дело не только в медицинских бригадах – все сотрудники Службы здравоохранения сыграли свою решающую роль в это время. Пока длилась изоляция, мы объединяли и сподвигали людей по всей стране каждую неделю аплодировать врачам и прочим нашим ключевым сотрудникам. Их тяжелая работа все еще продолжается, и мы остаемся в долгу перед ними за все, что они делают, – добавила Кейт.

Примечательно, что для съемок Кейт Миддлтон выбрала темно-синюю рубашку с принтом в виде радуги. Это природное явление во время локдауна стало символом поддержки всех тех, кто трудится на передовой в борьбе с Covid-19.