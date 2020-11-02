«ДОМ-2»: Саша Артемова призналась, что срывается и кричит на дочь

02.11.2020, 14:17, Разное

Участница «ДОМа-2» Саша Артемова призналась, что уже несколько месяцев живет с супругом Евгением Кузиным отдельно. Ей пришлось примерить на себя роль матери-одиночки, поэтому она может иногда срываться и кричать на маленькую дочь.

Саша Артемова рассказала, что ей сложно сдерживаться, так как бывает, что она не справляется со своими обязанностями. Участнице телестойки хочется подавать ребенку правильный пример и быть для нее не только хорошей матерью, но и подругой. Иногда ей помогает бабушка малышки, но это происходит не так часто, как хотелось бы.

Участница реалити-шоу живет с ребенком в столице. Основной доход она получает от рекламных постов в микроблоге Instagram. Саша Артемова с ужасом думает о том, что эта соцсеть может когда-то закрыться. Однако у нее есть еще один источник доходов – собственная квартира в Москве. Эту недвижимость, в случае надобности, она сможет сдавать. Работа экс-возлюбленную Евгения Кузина не пугает. Когда она с семьей переезжала в столицу, то ради своей цели и собственного жилья была готовы даже «полы мыть». Саша Артемова осознавала, что это огромный город, и таких, как она, там миллионы.